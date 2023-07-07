Спрос на них даже вырос.
Филипп Браун – основатель компании Brown and Hudson, которая устраивает экстремальные туры для Vip-персон. Компания продавала и то самое погружение «Титана», которое закончилось катастрофой.
Филипп на днях заявил журналистом – несмотря на неудачное погружение к «Титанику» интерес клиентов к рисковым путешествием не стал меньше, ни одного тура не отменено, наоборот, заказов стало больше.
«Для моих клиентов желание путешествовать и рисковать — совершенно нормальное явление, и несчастные случаи их не остановят», – заявил Филипп.
Читайте также
Катастрофа «Титана» не заставила туристов отказаться от смертельно опасных путешествий
Список стран, куда можно улететь из России прямым рейсом
Российские туристы полюбили африканские страны
На пляжах в Анапе не осталось места: люди загорают, стоя в воде
С авиапассажиров собираются брать дополнительный сбор