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Каждая пятая россиянка мечтает в отпуске о свидании с иностранцем

Каждая пятая россиянка мечтает в отпуске о свидании с иностранцем

Большинство опрошенных хотят получить новый опыт и эмоции.

Каждая пятая россиянка (19%) считает свидания с иностранцами обязательной частью отпуска за границей. Об этом говорят результаты опроса онлайн-школы Skyeng.

Как отмечается, большинство участников исследования (35%) хотят на такое свидание, чтобы получить новый опыт и позитивные эмоции, еще 28% — чтобы лучше узнать культуру страны и посетить интересные экскурсии, а 18% просто собираются попрактиковать иностранный язык.

Каждая десятая опрошенная призналась, что просто хочет привезти с собой интересные истории для друзей, и, наконец, последние 8% признались в меркантильном интересе — поужинать за чужой счет в дорогом ресторане.

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