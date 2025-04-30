Кипр без фильтров: морские пещеры и тюлени-монахи в Cap St Georges

Неподалеку от берега Средиземного моря, в пене которого по легенде родилась сама Афродита, расположился Cap St Georges Hotel & Resort – уютный уголок между оливковыми рощами и лазурными волнами. Весной остров раскрывается во всей красе, предлагая идеальные условия для знакомства с настоящим Кипром.

Cap St Georges гармонично вписывается в окружающий ландшафт, отражая дух Кипра с его природным богатством и многовековыми традициями.

На территории комплекса гости найдут всё необходимое для полноценного отдыха: собственный 130-метровый пляж, три открытых бассейна и один крытый с подогревом для любителей поплавать в любую погоду. Для семей с детьми обустроена игровая площадка, а желающие позаботиться о здоровье и красоте могут посетить спа- и фитнес-центр. Гастрономические впечатления обеспечивают 10 различных ресторанов и баров, предлагающих как местную, так и международную кухню. Вечерний досуг разнообразит ночной клуб, а любители шопинга оценят бутик с коллекциями мировых брендов, магазин натуральных кипрских продуктов и ювелирный салон.

Фото: Cap St Georges Hotel & Resort

Одна из главных достопримечательностей этого района – пляж Kafizis, отмеченный престижным знаком качества Blue Flag. Его белоснежные скалы и кристально чистая вода создают идеальные условия для плавания и каякинга вдоль живописного рифа. Но настоящее сокровище скрывается в морских пещерах неподалеку – здесь обитают средиземноморские тюлени-монахи (Monachus monachus), одни из самых редких тюленей в мире. Возможность увидеть этих удивительных животных в их естественной среде – опыт, который запомнится на всю жизнь.

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Кипр – это не только пляжный отдых, но и богатейшая история. Древние купальни Адониса, захватывающие дух виды ущелья Авакас – все это доступно гостям острова. Местные гиды помогут составить маршрут, учитывающий ваши интересы, будь то археология, природные достопримечательности или гастрономические открытия.

Cap St Georges Hotel & Resort предлагает идеальную базу для исследования этого уголка Средиземноморья, сочетая комфорт с возможностью погрузиться в подлинную атмосферу острова Афродиты, где каждый день приносит новые открытия и впечатления.