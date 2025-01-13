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Кипр собирается войти в шенгенскую зону

Кипр собирается войти в шенгенскую зону

Рассвет в бухте «Купальни Афродиты», Кипр Фото: Евгений Фабисюк / фотохостинг rtraveler.ru

Об этом заявил президент Республики.

Планируется, что Кипр войдет в Шенгенскую зону в 2025 году

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил: «Мы решили все политические вопросы, связанные с линией прекращения огня [с непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра], и теперь прорабатываем технические детали, необходимые для вступления», — сказал он, отметив, что Кипр наряду с Ирландией — это две последние страны ЕС, не входящие в зону Шенгена. Включение в нее будет полезно для страны в плане туризма и инвестиций. 

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