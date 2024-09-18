Китаец попытался ввезти в Россию радиоактивные часы

Излучение от аксессуара в 16 раз превышало норму.

Пассажир из Китая попытался ввезти в Россию радиоактивные часы. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 35-летнего иностранца с опасным предметом в чемодане задержали при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту «Шереметьево».

Проверка при помощи портативного радиометра-спектрометра показала, что излучение от часов в 16 раз превышало норму. Их владелец пояснил, что приобрел аксессуар для личного пользования. В итоге изъятые часы отправили на экспертизу, а раскрывать дальнейшую судьбу пассажира из Китая в ФТС не стали.

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