Китаец спрятал в кроссовках полмиллиона рублей и попался на таможне

Наличные у туриста изъяли.

На таможне в Уссурийске задержали китайца, который пытался провезти в кроссовках полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Гражданин Китая возвращался из России на рейсовом автобусе. На пункте пропуска Краскино он вместе с другими пассажирами проходил таможенный контроль. Турист привлек внимание сотрудников тем, что сильно нервничал при проходе через металлоискатель и запаниковал, когда его стала обнюхивать служебная собака.

«Во время личного досмотра таможенники установили, что мужчина пытался тайком пронести в надетой обуви 470 тысяч рублей — 94 пятитысячные купюры он разместил под стельками кроссовок», — рассказали в ФТС.

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Фото: ФТС России

Сам нарушитель заявил, что заработал деньги в России. Он не знал, нужно ли ему декларировать такую сумму и предпочел спрятать наличные в кроссовки.

В итоге в отношении него административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП. Теперь китайцу грозят штраф, до трех раз превышающий сокрытую сумму, и конфискация наличных.