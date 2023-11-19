Китаец приехал в Россию и заблудился на Эльбрусе – на высоте 4000 метров

Снимать иностранца с горы пришлось сотрудникам МЧС.

Турист из Китая отправился на гору Эльбрус и заблудился на высоте 4000 метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

21-летний китаец отправился путешествовать по России и решил побывать на Эльбрусе. Он поднялся на высоту 4000 метров и потерялся в районе базы «Приют-11». Мужчина сам вышел на связь со спасателями и попросил помочь ему.

В тот же вечер сотрудники МЧС нашли туристам и эвакуировали его на поляну Азау. После этого он отказался от дальнейшей помощи и продолжил свой путь.

В МЧС отметили, что в спасении китайца участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

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