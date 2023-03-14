Китай возобновит выдачу всех категорий виз иностранцам

Это произойдет уже завтра.

Китай с 15 марта возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев, приостановленную на время пандемии. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД КНР.

С этого времени в страну можно будет въехать по еще действующим визам, выданным до 28 марта 2020 года. Кроме того, все учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу приграничных виз.

Также возобновляется политика безвизового въезда в Шанхай и на остров Хайнань для пассажиров круизных лайнеров. А вместе с ней – безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для групп иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао. Одновременно возвращается безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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В конце января стало известно, что граждане России уже могут получить туристические визы для поездок в Китай. А с 6 февраля стали доступны групповые туры в Россию для китайцев.