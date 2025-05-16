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№ 2 (16)

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Russian Traveler №2(16) 2025
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Китай запретил использовать топоним «Тибет»

Китай запретил использовать топоним «Тибет»

Теперь официальное название региона — провинция Сицзан.

С 7 мая 2025 года использование термина «Тибет» недопустимо в китайских документах: официальное название региона — провинция Сицзан (Xizang). Туристам следует помнить о существовании обеих форм наименования, так как старая версия может встретиться в разных источниках.

Процедура въезда осталась прежней: обязательны китайская виза и специальный пермит, выдаваемый через турфирмы. Китай планирует облегчить оформление документов, сокращая сроки рассмотрения и внедряя электронный документооборот. Однако путешествие разрешено только в группе или с аккредитованным гидом, особенно в отдаленные районы провинции.

Ранее сообщалось, что турист в Тибете пожаловался на запах в отеле. Под его кроватью нашли труп.

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