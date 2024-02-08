Китайская авиакомпания запустит прямые рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург

Это произойдет весной.
Авиакомпания China Eastern Airlines с 31 марта запустит прямые рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург (Пулково).
China Eastern Airlines откроет полетную программу в Шанхай в рамках весенне-летнего расписания. Ранее авиакомпания выполняла регулярные рейсы на данном направлении в рамках летней навигации 2019 года и 2023 года. В летний период из аэропорта Пулково будут также выполняться рейсы в Пекин и Чэнду.
Как сообщалось, полеты из Чэнду в Петербург летом 2023 года выполняла Sichuan Airlines, в Пекин – Hainan Airlines.
China Eastern Airlines базируется в аэропортах «Хунцяо» и «Пудун» в Шанхае.
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