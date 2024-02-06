Китайские туристы массово возвращаются на Русский Север

Об этом свидетельствует статистика сети отелей Cosmos Hotel Group.

По данным Cosmos Hotel Group, в январе 2023 в отеле Cosmos Murmansk Hotel 93,3% гостей были россиянами. На долю Китая приходилось 3,47% гостей и еще 0,45% постояльцев прибыли из Индии.

В январе 2024 ситуация изменилась кардинальным образом. Доля гостей из России снизилась до половины (49,88%), а из Китая (включая Гонконг) прибыли 41,21% туристов. Еще 4,19% гостей отеля в январе приехали в Мурманск из Ирана, 1,95% из Турции, и 0,9% из Таиланда. Таким образом, доля иностранного турпотока в январе в мурманском флагманском отеле группы за год выросла в 7,5 раза, а доля туристов из Китая – почти в 12 раз, сообщает АТОР.

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«Начиная с середины прошлого года иностранных гостей стало приезжать в Мурманскую область гораздо больше. В первую очередь, по причине того, что заработало, наконец, соглашение с Китаем о групповом безвизовом туризме. Основной сезон для иностранных гостей в Мурманске – с ноября по март. Пока еще зима в самом разгаре, но уже можно говорить о том, что по сравнению с 2023 годом въездной поток к нам вырос кратно. Прежде всего из Китая, но и сам список стран, откуда едут в Мурманск иностранцы, расширился», – Андрей Милохин, гендиректор отеля Cosmos Murmansk Hotel.

По словам Милохина, туристы из Китая традиционно едут зимой в Мурманск прежде всего за северным сиянием (считается, что если во время него загадать желание, оно исполнится) и русской зимой – хотят увидеть северных оленей, покататься на собачьих упряжках. Многие стремятся в Териберку, в том числе чтобы увидеть китов в открытом море. Важную роль в росте потока туристов сыграло падение курса рубля, благодаря которому для китайских путешественников стоимость туров снизилась на 23%.

В Карелии этой зимой также виден значительный рост количества иностранных гостей. Так, доля иностранцев в отелях Cosmos Petrozavodsk и Cosmos Smart Segezha выросла за год в несколько раз – с 5 до 15-17%.

По данным АТОР, в 2023 году организованный въездной туризм (поездки иностранцев через туроператоров) все еще на 90% отставал от показателей 2019 года. Однако в 2024 году в АТОР ожидают роста объемов организованного въездного турпотока в 3-4 раза по сравнению с 2023 годом: основным драйвером такого роста станут групповые безвизовые поездки из Китая, а также группы из других стран Восточной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.