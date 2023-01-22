Китайские туристы снова начнут ездить в Россию

Это произойдет уже 6 февраля.

Китай с 6 февраля с возобновит туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма КНР.

В списке стран также находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявлял, что Россия и Китай работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан. По его словам, китайская сторона готова углублять всестороннее стратегическое взаимодействие с Россией.

Ханьхуэй напомнил, что в новогодней поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента РФ Владимира Путина говорилось, что в 2023 году «откроются новые возможности для развития китайско-российских отношений».

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Фото: Unsplash

10 января Ассоциация туроператоров России сообщала, что на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай. Но купить их пока смогут только те, у кого уже есть китайская виза. В тот же день впервые с 2020 года пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в обе стороны заехали 28 человек.

В Россию въехали 18 граждан Китая, а из страны выехали десять человек. Туристических групп среди них не было. В страны заехали сотрудники международных организаций по рабочим вопросам.