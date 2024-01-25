Китайские туристы возвращаются в Россию, но не слишком быстро: как показал себя безвизовый режим

Туроператоры подвели итоги 2023 года с безвизовым режимом с Китаем.

По итогам 2023 года в Россию по безвизовому каналу приехало менее 50 тысяч китайских туристов. Это в 24 раза меньше, чем до пандемии. По предварительным прогнозам, в 2024 году групповой турпоток из КНР будет расти, но всё ещё не достигнет допандемийных показателей. А вот российский безвизовый турпоток в Китай в 2,7 раза больше и растет он быстрее, сообщает АТОР.

Всего за 2023 год по безвизовому каналу из России в Китай выехало 129 512 туристов. Почти 80% из них (102 013 туристов) отправились в КНР из одного региона России – Приморского края.

Из Китая по безвизовому каналу в 2023 году в Россию приехали 48 253 туриста. Половину из них принял Приморский край (25 660 групповых туристов). На втором месте – Москва (9407 туристов), а далее с небольшим отставанием – Амурская область (8417 туристов). Замыкают ТОП-5 Санкт-Петербург (2635 туристов) и Забайкальский край (1884 туриста).

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«Полученные по итогу года цифры – неплохой результат, учитывая, что безвизовые каналы вновь заработали уже после окончания высокого туристического сезона. Большой вклад в это внесли общественные туристические организации, Минэкономразвития РФ. Особенно хочу отметить работу Приморского края, который системно подошел к вопросу и наладил реальные туристические обмены», – Александр Львов, председатель Совета ассоциации «Мир без границ».

Возобновление действия соглашения о безвизовом режиме для туристических групп между Россией и Китаем было анонсировано с 1 августа 2023 года. Однако фактически туристические группы поехали значительно позже. При этом из России в Китай турпоток начал расти намного быстрее, чем в обратную сторону.

По прогнозам Львова, в 2024 году групповой безвизовый турпоток из Китая в Россию будет, безусловно, расти, но не теми темпами и не в тех объемах, которые были до пандемии COVID-19.