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Китайский турист утопил свою машину на рыбалке в Приморском крае

Китайский турист утопил свою машину на рыбалке в Приморском крае

Он пытался ловить рыбу прямо не выходя из авто на середине реки.

Китайский турист поехал в Приморский край на зимнюю рыбалку, но утопил машину и сам едва не погиб. Об этом пишет портал TourDom.

Путешественник по совету друзей отправился в приморский поселок Тавричанка и поехал к реке. Рыбачить он решил с комфортом — прямо не выходя из своей Audi. В итоге лед не выдержал веса автомобиля и треснул, машина начала уходить под воду.

Китаец некоторое время не хотел выходить из салона, вычерпывая воду миской. Но в итоге сдался и выпрыгнул на лед, а «ласточка» утонула. Местные жители пытались вытянуть машину тросом, но усилия оказались тщетны. Сам турист не пострадал.

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