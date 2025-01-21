Китайский турист утопил свою машину на рыбалке в Приморском крае

Он пытался ловить рыбу прямо не выходя из авто на середине реки.
Китайский турист поехал в Приморский край на зимнюю рыбалку, но утопил машину и сам едва не погиб. Об этом пишет портал TourDom.
Путешественник по совету друзей отправился в приморский поселок Тавричанка и поехал к реке. Рыбачить он решил с комфортом — прямо не выходя из своей Audi. В итоге лед не выдержал веса автомобиля и треснул, машина начала уходить под воду.
Китаец некоторое время не хотел выходить из салона, вычерпывая воду миской. Но в итоге сдался и выпрыгнул на лед, а «ласточка» утонула. Местные жители пытались вытянуть машину тросом, но усилия оказались тщетны. Сам турист не пострадал.
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