Китайского парапланериста унесло на высоту 8 600 метров: он обледенел, но выжил

Мужчина чудом выжил на высоте без необходимой экипировки.

В Китае парапланериста утянуло на высоту в 8,600 метров во время прыжка в горах Циляньшань. Опытный спортсмен пережил нехватку кислорода и падение температуры до -40°C, но видео его «чудесного спасения» оказались под вопросом.

Опасная ситуация произошла на границе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай из-за так называемого феномена «облачного засасывания».

«Облачное засасывание» может произойти с парапланеристами или дельтапланеристами, когда термический поток под основанием кучевых облаков (особенно кучево-дождевых) резко поднимает спортсменов вверх. В основном это связывают с увеличением скорости восходящего термического потока вблизи основания облаков. Из-за подобных явлений спортсмены просто не могут спуститься вниз, даже когда пытаются управлять планерами.

Китайский парапланерист поделился своим опытом с новостными изданиями: по его словам, он даже не планировал совершать полет в тот день и просто тестировал оборудование, когда его резко подхватило кучево-дождевое облако, и он оказался на немыслимой высоте. Мужчина был не готов к такому приключению – у него не было с собой кислородной маски и плотной одежды. Но китаец не терял самообладания, продолжая переговариваться со своими друзьями по внутренней связи. В конечном счете, ему удалось спуститься с небес на землю, но опыт спортсмена, запечатленный на видео, начал быстро распространяться по социальным сетям.

Правда, вскоре новостные издания провели экспертизу нашумевших кадров с «обледеневшим» китайцем и пришли к выводу, что как минимум часть видео была создана искусственным интеллектом. На видео, которое вскоре начали массово удалять с платформ, заметен логотип китайского инструмента нейросети Doubao AI. Являются ли все кадры фейковыми, неизвестно.

Кадры полета, которые оказались под вопросом Фото: Oddity Centrаl

В местной ассоциации парапланеристов в провинции Ганьсу заявили, что верят рассказу спортсмена, которым оказался 55-летний Пэн Юйцзян (в некоторых изданиях его назвали другим именем). В ассоциации также считают, что в целом видео с камер, прикрепленных к оборудованию спортсмена, является подлинным.

В любом случае, у спортсмена нет особого желания активно делиться своим опытом – оказалось, что Пэн Юйцзян своим полетом нарушил сразу несколько правил. Во-первых, он не зарегистрировал свой старт в день инцидента и не указал место взлета, как того требует закон. Во-вторых, волей-неволей, но Юйцзян поднялся на высоту гораздо выше разрешенных для полетов 5,000 метров. Поэтому мужчина сейчас просит других пользователей не поднимать особого шума вокруг своего приключения.