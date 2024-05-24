Клоп в номере. На что больше всего жалуются туристы в отелях

Статистика этого года говорит о том, что жалоб становится больше.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», россияне в два раза чаще стали жаловаться на плохое качество услуг в отелях.

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Эксперты связывают это с тем, что в настоящее время действует мораторий на проверки бизнеса. Роспотребнадзор может лишь вынести лишь рекомендации об устранении нарушений, но никаких санкций или, тем более, штрафов, наложить не может. Среди самых популярных жалоб – на тараканов и клопов в номерах, на плохую уборку и отказ в выдаче кассового чека.

По данным «Общественной потребительской инициативы», в настоящее время жалобы стали поступать в два раза чаще, чем в 2022 году.