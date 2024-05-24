авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Клоп в номере. На что больше всего жалуются туристы в отелях

Статистика этого года говорит о том, что жалоб становится больше.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», россияне в два раза чаще стали жаловаться на плохое качество услуг в отелях.

Эксперты связывают это с тем, что в настоящее время действует мораторий на проверки бизнеса. Роспотребнадзор может лишь вынести лишь рекомендации об устранении нарушений, но никаких санкций или, тем более, штрафов, наложить не может. Среди самых популярных жалоб – на тараканов и клопов в номерах, на плохую уборку и отказ в выдаче кассового чека.

По данным «Общественной потребительской инициативы», в настоящее время жалобы стали поступать в два раза чаще, чем в 2022 году.

 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024