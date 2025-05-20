Ключи от старой Москвы: 4 отеля, где живёт дух купеческих особняков и императорских дворцов

Представьте: вы просыпаетесь в номере с высокими потолками, а за окном — тихий переулок и звон колоколов. На завтрак подают сырники по старинному рецепту, а вечером можно гулять маршрутами Чехова и Булгакова. Такая Москва существует — нужно только знать, где остановиться. Вместе с сервисом Отелло собрали четыре отеля в исторических зданиях, где можно перенестись в прошлое.

Ленинградский проспект, 40

Неоготический дворец построили в XVIII веке по приказу Екатерины II для отдыха царских особ по дороге из Петербурга в Москву. В 1812 году здесь была ставка Наполеона Бонапарта — отсюда он наблюдал, как непокорённая столица сгорела в пожаре. После революции 1917 года в здании разместили музей Красной авиации, а позднее — Военно-воздушную Академию.

Сейчас в отреставрированном дворце открыт бутик-отель с классическими интерьерами: хрустальные люстры, дубовые панели, антикварная мебель. Здесь можно прикоснуться к истории: вечером пройтись по залам, где решались судьбы империи, а утром — выпить кофе в тени лип и погулять по аллеям Петровского парка, которые помнят царские времена.

Отдых в старинной усадьбе, средневековом замке или домике на дереве — выбирайте, что вам по душе. На Отелло есть тематические подборки отелей для вдохновения. А слой «Места» поможет сориентироваться и покажет на карте классные локации в новом городе.

Петровский путевой дворец

Малая Дмитровка, 11

Эклектичный особняк, в котором расположен отель, построили в 1891 году по заказу купца Акиндина Шешкова. В 1900 году Антон Чехов дописывал здесь пьесу «Три сестры». Интерьеры и концепция — с отсылками к театру: на стенах вместо картин висят афиши спектаклей, а в баре подают авторские коктейли: «Вишнёвый сад», «Стрекозу» и «Палату №6».

В отеле 95 номеров, в них сохранились исторические детали: высокие потолки, лепнина. Из окон — вид на купеческую Москву и Малую Дмитровку со старинными особняками. Вечером можно почувствовать себя московской богемой XIX века: сходить в театр, пройтись по Страстному бульвару и отдохнуть в саду «Эрмитаж».

Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton

Реклама

Спиридоньевский переулок, 9 ст1

Отель расположен в «Доме святого Андрея» в Спиридоньевском переулке. Здание построили в 1904 году по проекту шотландского архитектора Вильяма Валькота. Ещё он спроектировал знаменитый отель «Метрополь». Фасад украшен гербами британских провинций: Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии. В интерьерах отеля сохранили исторические элементы: лепнину, дубовые двери и витражи, через которые свет падает так же, как сто лет назад.

В пяти минутах ходьбы – Патриаршие пруды: место встречи реального и вымышленного, настоящего и прошлого. Здесь до сих пор сохранилась атмосфера ушедшей эпохи: тенистые аллеи, где бывали Толстой и Пушкин, старинные особняки с коваными решётками и тот самый единственный пруд (хотя когда-то их было три). На прогулке не забывайте, что разговаривать с незнакомцами здесь стоит с осторожностью — каждый может оказаться Воландом или Бегемотом.

Marco Polo Moscow

2-й Кадашёвский переулок, 10

Отель в бывшей купеческой усадьбе — портал в старомосковское Замоскворечье. Раньше здесь располагалась Кадашёвская слобода, где жили и работали царские ткачи. Окна и балконы выходят на золотые купола церкви Воскресения в Кадашах — одного из красивейших храмов Москвы. По утрам запах булочек из соседней пекарни смешивается с ароматом кофе, и слышен колокольный звон — так же, как в XIX веке, когда купец Тихонов принимал здесь гостей.

Здание признано объектом культурного наследия. Сохранились элементы оригинальной отделки: кирпичные стены, деревянные балки. Отель находится в одном километре от Кремля и в десяти минутах пешком от Третьяковской галереи. Тут легко перенестись в Москву прошлого: можно заблудиться в тихих переулках Замоскворечья и прокатиться на трамвае мимо старинных усадеб и храмов.

Тихонов на Ордынке