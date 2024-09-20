Книга «Каникулы на ледоколе»: удивительное путешествие по Арктике глазами ребенка

Рубрика «Это мы читаем» от редакции Russian Traveler. «Каникулы на ледоколе» — новая книга Петра Волцита о зачарованном мире русского севера, загадочных поморах, морских обитателях и гордости российского флота — ледоколах.

Хотелось ли вам когда-нибудь отправиться в путешествие на Северный полюс? Чтобы соленый ветер в лицо, айсберги за бортом — но при этом не вставая с дивана. Тогда книга «Каникулы на ледоколе» точно для вас. Ее главный герой, мальчик Сережа, отправляется вместе с отцом в экспедицию на ледоколе. И в пути его ждет немало интересного.

«Каникулы» вышли в детском издательстве «Ламинария» — оно специализируется на книгах о морских приключениях и подводных обитателях. Для того, чтобы истории в них были не только увлекательными, но и научно-достоверными, издательство привлекает к работе ученых. Вот и «Каникулы на ледоколе» — тандем известного детского писателя Петра Волцита и руководителя лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ Александра Кокорина.

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История получилась удивительная: это и правда настоящее путешествие на край света – к айсбергам, нерпам, китам и поморам, — заряженное эмоциями мальчишки, впервые оказавшегося на борту большого корабля. Вместе с ним в экспедицию отправляются ученые, которые занимаются изучением погоды, подводного мира, растений Арктики — огромная команда, готовая дать ответы на самые неожиданные детские вопросы.

Книга рассчитана на читателей старше 6 лет, но в этот диапазон точно попадают и взрослые: разве вам не интересно будет взглянуть на птичий базар или разобраться, где искать северное сияние?