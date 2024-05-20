Ко Дню защиты детей в КНДР придумали программу для туристов из России

Для российских туристов разработали целый тур.

Пресс-служба Приморского края сообщила, что День защиты детей туристы могут встретить в Северной Корее. Там подготовили летний тур с разнообразной программой на каждый день.

«Тур продлится с 31 мая по 3 июня», – говорится в сообщении.

В первый день туристы смогут увидеть площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне – крупнейшую городскую площадь в КНДР, а также символ патриотизма – Триумфальную арку.

В День защиты детей туристы отправятся в природный заповедник – парковую зону Тэсон, где можно встретить редкие виды животных и растений. А в конце дня гостей ждет аквапарк «Мунсу».

Далее туристов ждет посещение зоопарка «Моранбон» и Музея естествознания университета имени Ким Ир Сена. Завершится тур посещением Монумента идей Чучхе.

Ранее сообщалось, что программа летних туров из Приморского края в Северную Корею подготовлена на восемь и на 12 дней. Помимо посещения достопримечательностей страны туристов в этом сезоне ждет и пляжный отдых.

Первая за четыре года группа российских туристов побывала в Северной Корее в феврале этого года. Почти 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Весной тоже было организовано несколько подобных поездок.

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Посмотреть документальные кадры из КНДР вы можете в альбоме фотографа Дениса Давыденко, который побывал в Северной Корее и выложил съёмку на наш фотохостинг.