Когда откроется сезон летней навигации в Москве?

Он стартует 24 апреля, сообщил Сергей Собянин.

Сезон летней речной навигации откроется в Москве в этом году откроется с 24 апреля. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации. В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться популярностью», — отметил он.

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Он добавил, что перед стартом навигации на Северном и Южном речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные и помыли фасады.

В прошлом году на круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок — это на 22% больше, чем в 2022 году. Московские власти назвали цифру рекордной.