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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
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3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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Когда в России заработает электронная туристическая виза?

Фото: Unsplash

Она значительно упростит въезд в страну.

В России с 1 июля заработает Единая электронная виза. Она упростит разрешение на посещение России и сам въезд в страну для иностранных туристов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на сессии Российско-Китайского бизнес-форума.

Электронную визу запустит Министерство иностранных дел (МИД). Ожидается, что этот документ будет доступен и для групповых, и для индивидуальных туристов. Виза будет действовать 60 суток и позволит иностранцам въезжать в страну как с туристическим, так и с гостевым или деловым визитом.

Закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность оформить электронную визу для въезда в страну, был принят еще в 2020 году. Он должен был начать действовать с января 2021 года, но реализацию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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