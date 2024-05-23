Когда в российских самолетах появится Wi-Fi?

Это произойдет в 2028 году.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, когда на борту самолетов появится Wi-Fi. Это произойдет в 2028 году, пишет РИА Новости.

Как пояснил Шадаев, пассажиры смогут свободно пользоваться интернетом в полете, когда будет установлена группа спутников связи. Работы планируется завершить через четыре года.

В Минцифры отметили, что российская компания уже запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые используют используют связь 5G. Аппараты продолжат тестировать еще на протяжении нескольких месяцев — в будущем они позволят создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Работу сервис начнет в 2027 году.

В январе Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде рекомендовал Роскосмосу и профильным ведомствам РФ подготовить предложения по развитию спутников, способных обеспечить качественный доступ к интернету, и по реализации мероприятий по «обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите».

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