Когда выгоднее всего отдыхать на курортах? Спойлер: сейчас

Самым лучшим временем для отпуска назвали конец января.

Самые дешевые туры на российские и заграничные курорты продаются на середину и конец января. Уже в феврале стоимость таких же поездок за рубеж будет выше на 25%, а в Красную Поляну и Шерегеш — вдвое, пишут «Известия».

По данным сервиса Travelata, недельный тур на двоих в египетскую Хургаду с вылетом 14 января и проживанием в отеле «четыре звезды» в среднем стоит 72 000 рублей, если купить его прямо сейчас. Поездка с вылетом 11 февраля обойдется уже в 90 000 рублей (на 25% дороже). В Дубай в январе можно улететь вдвоем в среднем за 90 000 рублей, а в феврале — уже за 105 000 (на 17% дороже).

Поселиться на неделю в Красной поляне в четырехзвездочном отеле с заездом 14 января можно за 63 000 рублей на двоих, следует из данных туристического сервиса «Островок». Такой же номер с заездом 11 февраля обойдется уже в 118–125 000 рублей, то есть в два раза дороже. Такая же ситуация и на популярном горнолыжном курорте Шерегеш: неделя отдыха в отелях «три звезды» с заездом в январе стоит 27–30 000 рублей на двоих, в феврале — 46–75 000 рублей.

По словам экспертов, после новогодних праздников цены на отдых снижаются как в России, так и за рубежом. По сравнению с праздничными датами разница достигает от 30% до 50%.

Хургада, Египет Фото: Unsplash

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«Сразу после новогодней недели наступает провал спроса на путешествия: большинство людей уже отдохнули и как минимум до середины марта в отпуска не собираются. Это понимают как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки», — пояснил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Cледующий «провал» цен, по его словам, случится только после майских праздников.