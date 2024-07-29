Когда выгоднее всего отдыхать в 2025 году?

Эксперты назвали пять лучших месяцев для отпуска.

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Своими данными они поделились с «Лентой.ру».

Как объяснили эксперты, для экономии бюджета лучше брать отпуск в периоды, когда в месяце меньше официальных выходных. Так дневная ставка оплаты труда будет минимальной, а сумма отпускных может начисляться даже больше, чем зарплата. Поэтому наиболее выгодные месяцы для отпуска — февраль, апрель, июль, сентябрь и октябрь.

По словам специалистов, самым выгодным вариантом станет период с субботы по воскресенье следующей недели. Так сотрудник будет отдыхать девять календарных дней, из которых четыре — выходные, а отпускные начислят за все календарные дни.

А самые удачные варианты длительного отпуска — дни перед зимними каникулами, перед 1 мая, а также до и после июньских (12-15) и ноябрьских (2-4) выходных.

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