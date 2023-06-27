Коктейльная феерия на Мальдивах: гастроли талантливого миксолога на курорте W Maldives

Зажигательный мальдивский курорт W Maldives продолжает приглашать известных барменов и миксологов со всего мира, чтобы радовать гостей лучшими вкусами со всего света.

В продолжении проекта SHE SHAKES, в котором лучшие девушки-миксологи со всего мира получают возможность продемонстрировать гостям отеля свои таланты и навыки, на курорте состоятся гастроли Лауры Прабово, со-основателя и главной управляющей гонконгского бара Penicillin, в 2021 году вошедшего в список 50-ти лучших баров Азии.

30 июня 2023 Лаура станет звездой бара SIP – самого веселого заведения W Maldives.

Талант и креативность, а также её стремление к устойчивому развитию, принесли Лауре Прабово не только всемирную известность, но и множество наград. За 10 лет она выиграла такие премии, как Woman Flair Bartender, Jakarta Best Bar Personality, LKF Street Cocktail Competition и многие другие.

В шоу-программе Лары – приготовление четырёх коктейлей, которые наиболее полно отражают её профессиональный путь. Первый — тот самый коктейль, благодаря которому Лаура вообще решила встать за барную стойку; второй — её фирменный и один из самых популярных коктейлей среди посетителей бара Penicillin.

В третьем авторском коктейле Лаура расскажет свою личную историю, а последний напиток будет приготовлен по особому рецепту совместно с командой W Maldives. В нем смешаны и хорошенько взболтаны неповторимый стиль Лауры, коктейльная культура отеля и непревзойденная красота Мальдив.

А если вы не успеете приехать и увидеть своими глазами мастерство Лауры за стойкой, у вас будет возможность попробовать этот коктейль позже – он останется в барной карте SIP ещё довольно продолжительное время после её отъезда.

По словам главного управляющего отеля W Maldives Иду Рибейру, участие Лауры Прабово в проекте SHE SHAKES – это возможность не только подарить гостям отеля новые впечатления, но и поднять уровень барной культуры отеля на еще более высокий уровень.

Реклама

«Мы стремимся к постоянному совершенствованию нашего меню и хотим, чтобы наши гости жаждали попробовать наши коктейли. А миксологи-женщины способны удивлять», – Ида Рибейру.

Фото: W Maldives

Лаураа со-основатель и главная управляющая гонконгского бара Penicillin Это так здорово, что я приеду на Мальдивы и смогу поделиться со всеми гостями отеля всем, что я умею. Для меня это по-настоящему уникальная возможность, и я уверена, что мы найдём общий язык и получим удовольствие от этой встречи!