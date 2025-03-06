Количество бронирований в Анапе упало на 80%

Больше всего от отказов туристов страдают мини-отели и гостевые дома.

На фоне разлива мазута и последующей экологической катастрофы в Анапе ожидаемо наблюдается аннулирование бронирований на летний отдых.

По данным экспертов АТОР, спад бронирований у опрошенных объектов размещения в этом сезоне составляет от 40% до 80% в сравнении с прошлым годом. Хуже всего приходится небольшим бюджетным гостиницам, пансионатам и гостевым домам, которым нечего предложить туристам помимо прогулок до пляжа. Падение спроса наблюдается и у более развитых отелей в Витязево и станице Благовещенской. От отказов туристов страдают и круглогодичные санатории, которые заметили спад бронирований на 15-20% в сравнении с прошлым летним сезоном.

При этом гостиницы рядом с галечными пляжами района Сукко на аннуляции не жалуются. Не затронула волна отмен и более развитые объекты – большие комплексные отели. Они сообщили АТОР, что уже смогли перекрыть отказы туристов новыми бронированиями. Тем не менее, в целом россияне не слишком стремятся в этом году в Анапу, несмотря на планы властей окончательно закончить процесс очистки песка от мазута к началу сезона.

В это верят и представители отелей Анапы: по их словам, 90% очистительных работ уже завершены, и если новых крупных выбросов мазута не случится, к концу апреля курорт уже сможет принимать новых гостей. Из-за спада турпотока в Анапу гостиницы могут потерять от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей, поэтому отельерам выгодно активно привлекать персонал к уборке пляжей и инвестировать в очистительные технологии по просеиванию песка. Например, сейчас большая работа ведется на пляжах района Джемете.

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Отельеры отметили, что хотели бы, чтобы СМИ и блогеры активнее освещали успехи по очистке курорта от нефтепродуктов – они хотели бы избежать «запоздалого» начала сезона в Анапе. Тем не менее, многие потенциальные гости опасаются новых выбросов мазута с морского дна с наступлением теплого сезона, поэтому решили в этом году повременить с бронированием или вообще сменить место отдыха. Туроператоры уже отметили растущий спрос на туры Каспийского побережья Дагестана, курорты Азовского моря и Крыма.