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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Количество рейсов во Вьетнам вырастет — на фоне растущего спроса

Количество рейсов во Вьетнам вырастет — на фоне растущего спроса

Хазянг, Вьетнам

Юго-Восточная Азия привлекает всё больше путешественников из России, причём Вьетнам занимает лидирующие позиции по популярности среди туристических направлений региона. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время официальной встречи в Ханое.

В столице Вьетнама прошли переговоры на высшем уровне между представителями двух стран. На повестке дня оказались вопросы расширения взаимодействия в различных областях – от торговли до научных исследований. В диалоге приняли участие сопредседатели межправительственной комиссии: с российской стороны — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, с вьетнамской — вице-премьер Чан Хонг Ха.

Как сообщил на встрече Дмитрий Чернышенко, в прошедшем году количество российских туристов, посетивших Вьетнам, достигло внушительной цифры в 232,3 тысячи, продемонстрировав значительный прирост на 85%. Этот показатель в три раза превысил результаты 2023 года. Авиационные компании России, как уверяет чиновник, выражают заинтересованность в налаживании партнерских отношений с перевозчиками Вьетнама. 

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