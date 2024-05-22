Количество пострадавших в самолете во время сильной турбулентности увеличилось

Общее число пострадавших выросло до 71.

Умер второй пассажир самолета Singapore Airlines, попавшего в зону сильной турбулентности по пути из Лондона в Сингапур и экстренно севшего в Бангкоке. Об этом пишет газета Khaosod.

Данных о втором погибшем нет, но известно, что первому было 73 года, и он являлся гражданином Великобритании. Сообщается, что он умер от сердечного приступа. В авиакомпании выразили соболезнования его семье. Официально об увеличении числа жертв пока не сообщалось.

По данным телеканала CNN, общее число пострадавших от турбулентности выросло до 71 человек. Сейчас они находятся в госпитале Samitivej Srinakarin в Бангкоке: шесть человек получили серьезные ранения и пока остаются в критическом состоянии, остальные чувствуют себя лучше, у большинства просто синяки и порезы. Среди раненых – граждане Малайзии, Великобритании, Новой Зеландии, США и Ирландии.

Самолет Singapore Airlines неожиданно попал в зону сильной турбулентности, когда летел на высоте более 11 000 метров над бассейном реки Иравади в Мьянме. Из-за этого он резко снизился, снова поднялся на несколько сотен метров, снова опустился, быстро поднялся, а затем вернулся на крейсерскую высоту. Самые серьезные травмы могли получить пассажиры, которые не были пристегнуты во время полёта.

«Весь инцидент занял около 90 секунд, но привел к травмам у десятков пассажиров», — передает CNN.

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Анализ данных CNN Weather показал, что трагедия на борту Singapore Airlines произошла из-за так называемой неожиданной турбулентности, или турбулентности «ясного неба» — clear-air turbulence (CAT), которую очень сложно выявить. Она произошла из-за начинающейся грозы: такие погодные явления в регионе могут развиваться быстро из-за нагревающейся земли рядом с морским побережьем. Из-за грозы скорость ветра могла резко увеличиться, что и привело к сильнейшей турбулентности, считают эксперты.

Сам по себе перевозчик Singapore Airlines считается одним из самых безопасных перевозчиков в мире.

Единственная авария со смертельным исходом у компании произошла в 2000 году, когда ее самолет разбился во время взлета на Тайване из-за сильного дождя. В той авиакатастрофе погибли 82 человека.