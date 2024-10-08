Команда съела капитана пропавшей арктической экспедиции

Трагедия произошла во льдах у побережья Канады в середине XIX века.

Канадские ученые из Университета Уотерлу опубликовали результаты своих исследований, посвященных британской экспедиции под началом сэра Джона Франклина к Северному полюсу в середине XIX века. В 1845 году два корабля королевского флота Великобритании, «Террор» и «Эребус», отправились в Арктику, чтобы найти морской путь через Северо-Западный проход к Тихому океану.

Через год корабли застряли во льдах возле канадского острова Кинг-Уильям, и команды покинули их. Члены экспедиции пытались добраться до обитаемых территорий, но безуспешно, и все они, включая Джона Франклина, погибли. Благодаря новому исследованию удалось идентифицировать останки капитана Джеймса Фицджеймса, который командовал кораблем «Эребус».

Его личность была определена путем сравнения ДНК из найденных костей с ДНК его потомков и близких родственников из экипажа «Эребуса». При анализе челюстной кости Фицджеймса были обнаружены следы разрезов, что свидетельствует о том, что его тело было расчленено. Это позволяет предположить, что команда прибегла к каннибализму в отчаянной попытке выжить. Данный случай стал первым официально «подтвержденным» примером каннибализма среди участников экспедиции Франклина.

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