Конкурс «КНИГАсветное путешествие» ждет ваших тревел-историй

Стартовал прием заявок на литературный конкурс историй о путешествиях, который проводит сервис электронных и аудиокниг Литрес. Любой может рассказать о своих путешествиях (не только по планете, но даже по другим мирам) – и получить шанс выиграть приз и продвижение своей книги на площадке.

Сервис Литрес Самиздат запустил литературный конкурс для авторов – «КНИГАсветное путешествие». Организаторы ждут от участников публикации историй о путешествиях в другие страны, перемещении во времени, о курортном романе на берегу моря или переезде на другой континент. Среди номинаций: «Заметки путешественника», «Курортный роман», «Понаехавшие», «От Волги до Енисея» и даже «Путешествие во времени» и «Путешествия в другие миры».

Определять победителей будут профессиональные гиды-жюри: журналисты, тревел-блогеры, авторы книг о путешествиях. Кстати, читать истории и определять победителя в одной из номинаций («Гастрономический очерк») будет ведущий редактор нашего сайта – Анастасия Крутикова. Так что присылайте свои вкусные рассказы!

Авторов самых захватывающих историй наградят денежным призом (20 000 рублей), продвижением книги и скидкой на различные услуги сервиса. Для участия в конкурсе нужно опубликовать свое произведение через издательскую платформу Литрес.

Приём заявок на конкурс продлится до конца лета – прямо до 31 августа включительно.

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