Конно-русское занятие: все, что нужно знать о верховой езде

Первые шаги в конном спорте можно сделать в любом возрасте, и у каждого – при достаточном желании, конечно, – получится вырасти в неплохого «профессионала». Ну а если ваша цель не только и не столько соревнования, навыки всадника откроют для вас новые возможности для туризма.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Виды конного спорта

Самые развитые дисциплины конного спорта в мире – входящие в олимпийскую программу конкур и выездка. В конкуре всадники преодолевают на время препятствия различной высоты. При выездке же (её также называют дрессурой) – демонстрируют искусство управления лошадью, которая без особого принуждения выполняет эффектные элементы, от стойки до осаживания.

Ближе к шоу, чем к спорту, – вольтижировка: лошадь движется по кругу, а спортсмен или группа наездников показывают на ней акробатические трюки (само название этой дисциплины происходит от французского voltiger, то есть «порхать»).

При джигитовке наездники переворачиваются на лошади, пока та несётся по кругу галопом, стреляют с неё в цель, прыгают через огонь.

Традиционным американским направлением стал вестерн – ковбои объезжают на лошади бочки, совершают крутые развороты, осаживания и управляют стадом коров. Ещё есть драйвинг, или групповые соревнования в упряжках, а также рысистые бега в двуколке или колеснице.

«Конный двор в Пржевальском» в одноимённом посёлке Смоленской облас­ти хорош не только для тренировок, но и для конных туров по национальному парку «Смоленское Поозерье».

Экипировка

Специальная одежда и аксессуары позволяют чувствовать себя в седле комфортно и защищают от травм. Что же нужно и спортсмену, и участнику туристического конного похода?

Бриджи для верховой езды намного удобнее джинсов или спортивных брюк, потому что хорошо тянутся и вдобавок имеют особую нашивку из замши или силикона для хорошего сцепления с седлом – лею.

намного удобнее джинсов или спортивных брюк, потому что хорошо тянутся и вдобавок имеют особую нашивку из замши или силикона для хорошего сцепления с седлом – лею. Сапоги с высоким голенищем фиксируют ноги и не дают ступням проскальзывать в стремя.

с высоким голенищем фиксируют ноги и не дают ступням проскальзывать в стремя. Краги , или просто накладные голенища, защищают ноги от трения о части стремени. Как на сапогах, так и на крагах молния должна проходить с внешней стороны голени, чтобы не натереть бока лошади.

Шлем защищает при падении. Во время примерки потрясите головой – он должен сидеть крепко, но в то же время не стягивать голову. Лучше выбрать модель с козырьком – он не даёт повредить нос, когда лошадь встаёт на дыбы (на конном сленге «свечит»).

встаёт на дыбы (на конном сленге «свечит»). Перчатки имеют дополнительный слой ткани в той части ладони, где у всадника лежит повод, – это страховка от мозолей.

Реклама

Лошадь лечит Ещё французский писатель Дени Дидро писал о целительных свойствах верховой езды. Иппотерапия служит вспомогательным лечением при остеохондрозах, параличе, расстройствах аутистического спектра, неврологических заболеваниях, проблемах со слухом и зрением. Область психологической помощи с участием лошади называется ипповенция: держаться в седле на её сеансах, к слову, совсем не обязательно – животное можно просто обнимать и гладить.

К чему готовиться новичку?

Спортсменка в конкуре и тренер по верховой езде Александра Коровина:

Придётся падать

«Ни один всадник не обходится без падений. Но бояться не стоит: это не всегда больно и совсем не так страшно, как многие думают. За девять лет в спорте я больно ударилась лишь однажды, а все остальные падения оборачивались ушибами, царапинами и лёгким испугом».

Учиться нужно долго

«Всем хочется, чтобы уже на третьем занятии позволили прыгнуть на лошади через барьер, но так не бывает. Тренер должен давать всаднику всю базу знаний постепенно, и этапы обучения нельзя пропускать, ведь ошибки всадника дорого обходятся и ему, и лошади. Моя ученица первый раз прыгнула на лошади через год занятий, а мне для этого потребовалось 2–3 года тренировок».

Лошадей будет много

«Спортивные лошади отличаются от тех, на которые садятся туристы в конных походах: физически, характером, выносливостью. Искусство же всадника заключается в том, чтобы найти свой подход к любой из них, поэтому в начале обучения полезно менять лошадей и учиться «договариваться» со всеми».

Как выглядела лошадь 48 миллионов лет назад? Как барсук! читать

С чего начать?

Спортсменка в конкуре Александра Клейменова:

Найдите своего тренера

«Чем скорее вы найдёте своего тренера и начнёте постоянно тренироваться на одной лошади, тем лучше. Как это сделать? Точно так же, как вы ищете любых мастеров, – методом проб и ошибок».

Начинайте с клуба поменьше

«Для новичка нет ничего страшнее, чем увидеть большую группу спортсменов на площадке: мало того, что чувствуешь себя некомфортно, так опытные наездники ещё и могут сделать пространство для него небезопасным. Я убеждена, что тренировки должны приносить удовольствие, а не стресс. В Москве и Подмосковье новичкам я бы рекомендовала клуб «Дивный» на Новорижском шоссе или клуб «Вольт» с грамотно продуманной инфраструктурой».

Идите в «бочку»

«В больших клубах, вроде подмосковного Maxima Stables, первые тренировки лучше всего проводить в «бочке» – небольшом манеже, где тренер работает со всадником индивидуально».

Татьяна Паласова