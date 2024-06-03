Кошка умерла от жары в российском самолете

Она летела с хозяевами из Москвы в турецкую Анталью.

Кошка по кличке Маруся умерла от жары в самолете российской авиакомпании Utair, летевшем из Москвы в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, хозяева Маруси с ребенком летели в отпуск в Анталью и решили взять питомицу с собой — оформили все нужные справки от ветеринара. На борту было жарко и душно еще во время посадки, кондиционеры работали плохо. Супруги решили поставить переноску ближе к проходу, где было прохладнее, но стюардесса потребовала убрать ее под сиденье.

«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не пришел, не помог нам, чтобы ее спасти», — пожаловалась хозяйка кошки.

Реклама

Женщина добавила, что из-за некомфортных условий на борту у ее ребенка даже поднялась температура. На просьбы о помощи бортпроводники никак не отреагировали.

Когда семья прилетела в Анталью, мертвую кошку забрали сотрудники аэропорта. Семья подала жалобу на бортпроводников в авиакомпанию. Одновременно на публикации в соцсетях отреагировала транспортная прокуратура и начала проверку.