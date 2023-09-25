Кошкин дом: экспедиция Russian Traveler и Greenway Global в нацпарк «Земля леопарда»

Совсем скоро отправляемся в Приморье – проведаем, как там живут самые редкие кошачьи Земли.

Хасанский район Приморского края – одновременно самая южная и самая западная часть региона, граничащая с Китаем и КНДР. Это здесь раскинулись обширнейшие угодья национального парка «Земля леопарда» – официально самой охраняемой «кошачьей территории» России.

«Кошкиным домом» национальный парк называется не случайно: тут живут дальневосточный леопард, дальневосточный лесной кот, амурский тигр и рысь. А несколько лет назад на «Земле леопарда», в районе Нарвинского перевала, появился и первый в России полукилометровый экологический туннель, разводящий автотрассу и пути миграции леопардов, – для спокойного перехода через сопку мам-кошек вместе с котятами.

Самый милый котёнок «Земли леопарда» попал на фотоловушку читать

Уже в октябре Greenway Global и Russian Traveler отправятся в совместную экспедицию в национальный парк «Земля леопарда». Вместе с его инспекторами мы пройдём по главным экотропам («Тропа леопарда» и «Логово леопарда») и поможем в их благоустройстве, а главное – поучаствуем в подготовке фотоловушек и вместе со специалистами соберём научные данные для дальнейшего изучения популяции кошачьих на этой природоохранной территории.

Также компания стала опекуном одного из леопардов в рамках проводимой национальным парком программы «Хранители леопарда» – можно дать ему кличку и следить за его судьбой, несколько раз в год получая от инспекторов собранные с помощью фотоловушек «вести» о его жизни на «Земле леопарда».

В совместной экспедиции компании Greenway Global и журнала Russian Traveler в национальный парк «Земля леопарда» примет участие и наш большой друг и многолетний контрибьютор, фотограф Сергей Горшков – автор фото для BBC и лауреат самого престижного в мире конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year.