Кошку россиянки не пустили в самолет под странным предлогом

Сотрудница турецкой авиакомпании Pegasus в Венеции вынудила девушку оставить своего питомца в Италии.

Россиянка была вынуждена вернуться домой без своей кошки после того, как сотрудница авиакомпании Pegasus Airlines не пустила пушистого пассажира в переноске в самолёт под странным предлогом, рассказывает портал TourDom.ru.

Девушка по имени Анастасия возвращалась в Россию из Италии с пересадкой в Стамбуле. У неё с собой были все необходимые документы, указанные на сайте перевозчика. Однако сотрудница авиакомпании в аэропорту Венеции потребовала, чтобы паспорта и справки были переведены на русский язык, несмотря на то, что на сайте Pegasus Airlines такого требования не стоит.

Финансовой возможности у девушки поменять билет не было, но и бросить животное в аэропорту она не смогла. К счастью, в Италии у неё остался знакомый, который согласился срочно приехать в аэропорт и приютить у себя пушистую любимицу. Мужчина успел до конца регистрации и девушка успешно улетела в Стамбул. В ближайшее время она планирует вернуться в Италию за кошкой и улететь вместе с ней в Россию уже другой авиакомпанией.

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Анастасия всё ещё пытается связаться с Pegasus Airlines по электронной почте, телефону и в соцсетях, чтобы понять, почему перед ней поставили требование, о котором авиакомпания заранее не предупредила, но пока безуспешно.