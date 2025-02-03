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Кошку забыли в самолете и она дважды слетала в Австралию

Кошку забыли в самолете и она дважды слетала в Австралию

Клетку с хвостатой путешественницей не заметили в грузовом отсеке.

Кошка по кличке Миттенс совершила за сутки сразу три перелета между Новой Зеландией и Австралией, после того как её случайно забыли в самолете. 

Инцидент произошёл в середине января, когда Марго Неас, хозяйка Миттенс («Варежка» в переводе с английского), отправилась из новозеландского города Крайстчерча в Мельбурн вместе со своей любимицей. Переноска с кошкой ехала в багажном отсеке. После приземления женщина терпеливо ждала встречи с кошкой. Но после трех часов ожидания клетку с Миттенс ей так и не вернули. Марго пожаловалась сотрудникам авиакомпании Air New Zealand. Тогда она узнала, что самолет уже улетел в обратный рейс в Новую Зеландию – вместе с Миттенс на борту! Оказалось, что грузчики просто не заметили клетку с кошкой в грузовом отсеке — по их словам, её заслонила инвалидная коляска. 

Шокированная владелица кошки быстро связалась с транспортной компанией по перевозке животных, которую ранее наняла для помощи с поездкой. Они пришли испуганной женщине на помощь и встретили Миттенс в аэропорту Крайстчерча, а позже пересадили её на другой рейс обратно в Мельбурн. Миттенс провела в пути дополнительных четыре часа и благополучно приземлилась в Австралии. 

По словам хозяйки кошки, когда ей наконец-то удалось встретиться с питомицей в аэропорту, Миттенс была несказанно рада её видеть – хотя ранее особого энтузиазма к людям не проявляла. 

«Когда я наконец ее получила, она кинулась ко мне на руки и прижалась ко мне, чтобы я обняла ее как никогда крепко. Это было такое облегчение», – рассказала Марго.

По словам женщины, после пережитого стресса Миттенс стала невероятно ласковой. Сейчас она просто купается во внимании своей семьи и платит им тем же. 

В авиакомпании извинились за происшествие и пообещали возместить хвостатой путешественнице все расходы. Впредь они обещали таких оплошностей не совершать. 

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