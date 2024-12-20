Крокодил растерзал мать четырех детей на пляже Индонезии

Он вынырнул из воды с мертвой женщиной в пасти.

В Индонезии крокодил напал на женщину, которая мыла ноги в океане. Это произошло на глазах у ее односельчан, пишет Daily Mirror.

Мать четырех детей Нурхавати Зихура отдыхала у океана. Она подошла к берегу, чтобы помочить ноги, и в этот момент на нее набросился огромный четырехметровый хищник. Крокодил утащил женщину в воду и скрылся вместе с ней, несмотря на крики односельчан, пытавшихся спугнуть рептилию и прогнать ее.

Некоторое время спустя крокодил вернулся к деревне. Когда он вынырнул из воды, в его пасти все еще была погибшая. Ее земляки начали бросать в воду тушки куриц, и хищник выпустил свою жертву. Так ее смогли забрать и похоронить.

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«Мы кричали, но крокодил до последнего не отпускал ее. Это было жуткое зрелище, хуже любых сцен ада. Ее кровь лилась в воду», — рассказал журналистам местный житель.

Позже в деревню приехали полицейские и солдаты, которые выследили крокодила и убили его. Глава района попросил центральные власти усилить защиту местных жителей от диких животных, особенно, крокодилов.

В Индонезии зафиксировано самое большое количество нападений крокодилов на людей в мире. За последние 10 лет из-за них погибли 450 человек — при этом не исключено, что жертв могло быть больше, статистика учитывает не все трагедии.