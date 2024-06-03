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Города, где в России дешевле всего смотреть белые ночи

Фото: Semenov.m7, wikipedia.org

Белая ночь в Петрозаводске

Существует множество городов в России, где можно увидеть белые ночи, природное явление можно наблюдать не только в Санкт-Петербурге, как считает большинство россиян. Компания «Авито Путешествия» провела исследование и выяснила цену на посуточную аренду квартир в таких городах.

Белые ночи свойственны широтам, близким к полярному кругу, поэтому в локациях севернее Санкт-Петербурга их можно наблюдать раньше 11 июня – это официальная дата начала погодного явления в Северной столице.

Например, в Салехарде белые ночи начались ещё в апреле, в Архангельске, Мурманске, Норильские и ряде других городов — в мае. А в конце месяца к ним добавились Сыктывкар, Петрозаводск и Выборг.  

Белые ночи начинаются раньше 11 июня в городах, расположенных севернее Санкт-Петербурга, это связано с их географическим положением – ближе к полярному кругу.

Например, в Салехарде белые ночи начинаются уже в апреле, в то время как в Архангельске, Мурманске, Норильске и других городах они начинаются в мае. В конце мая к ним добавляются Сыктывкар, Петрозаводск и Выборг.

В июньские праздники открывается больше возможностей для наблюдения белых ночей в различных городах. Например, в Сыктывкаре (квартира обойдется в 1900 рублей за сутки), Петрозаводске (2150 рублей), Северодвинске (2200 рублей в сутки) и Архангельске (2300 рублей) можно остановиться дешевле всего.

Но самые высокие цены за аренду предлагают в Салехарде (4000 рублей) и Норильске (3950 рублей). Добавляются новые места, где можно насладиться белыми ночами, такие как Вологда (2000 рублей в сутки), Череповец (2200 рублей), Сургут (2500 рублей), Нарьян-Мар (2800 рублей) и многие другие.

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