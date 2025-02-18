Кроноцкий заповедник обходится туристам дороже всего

Вертолетная экскурсия в знаменитую Долину гейзеров из столицы Камчатки бьет рекорды по стоимости - цена превышает 100 000 рублей. Но туристов это не останавливает.

Кроноцкий заповедник — лидером среди самых дорогих природных парков страны (по оценке Российского союза туриндустрии). Тем не менее, как отметил заместитель руководителя заповедника Роман Корчигин, за минувший год природную достопримечательность посетило внушительное число туристов - около 14 000 человек. Несмотря на значительные затраты на транспорт, уникальный природный комплекс продолжает привлекать множество путешественников.

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Уникальность региона определяет высокий туристический интерес, как отмечает эксперт.

Путешествие к вулканам Камчатки требует серьезных финансовых вложений. Только вертолетная экскурсия в знаменитую Долину гейзеров в текущем сезоне превышает 100 тысяч рублей, причем пятая часть этой суммы уходит на оплату входа в Кроноцкий заповедник. Недельный отдых обходится туристам примерно в 300 тысяч рублей. Несмотря на кажущиеся высокими цены, туроператоры работают с минимальной прибылью, что исключает возможность снижения стоимости туров, подчеркнул специалист.