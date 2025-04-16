Круглый год на «Таврида.АРТ»

Арт-кластер открывает новые возможности для туризма в Крыму.

Арт-кластер «Таврида», расположенный под Судаком, создаёт Город молодых творцов и предлагает жителям и гостям Крыма новый подход к путешествиям — культурно-просветительский туризм. Это отдых, вдохновляющий на идеи, которые по возвращении домой вы сможете воплотить в жизнь. Выбирайте для себя тот опыт, который подойдёт вам больше всего.

1 ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДОГО ИСКУССТВА

Одна из ярких летних возможностей культурно отдохнуть и творчески подзарядиться — это Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ, который в этом году пройдет с 1 по 3 августа на юго-восточном побережье Чёрного моря.



Крупнейшее событие, посвящённое молодому искусству, уже в седьмой раз соберёт тысячи участников и зрителей со всей России. 250 га живописной местности, пять сцен, более 300 мероприятий и шоу, 20 известных артистов, музыка, кино, театр, танцы, изобразительное искусство — фестиваль представит в одном месте всё разнообразие российской культуры.







2 ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО «ТАВРИДА.АРТ»

Погрузиться в мир молодого искусства можно и побывав в арт-кластере на экскурсиях по его площадкам: увидеть главную кузницу профессионалов творческих индустрий и управленцев в сфере культуры — Академию «Меганом» — и настоящую творческую лабораторию под открытым небом арт-парк «Таврида». Он насчитывает более 30 арт-объектов, созданных молодыми архитекторами России, а ещё 18 скульптур находятся в прилегающей акватории Чёрного моря — в подводном арт-парке, где прикоснуться к искусству могут и любители дайвинга.

3 «МЕГАВЫХОДНЫЕ» НА «ТАВРИДЕ»

В Город молодых творцов также можно приехать на творческую программу выходного дня. Это позволит и полноценно перезагрузиться после рабочей недели, и заодно ближе познакомиться с молодым искусством. В рамках «МегаВыходных» гости совмещают отдых в современных и комфортных номерах жилых корпусов Академии «Меганом» с творческим наполнением, прогулки — с погружением в мир искусства, а общение — с полезными знакомствами в профессиональной среде.

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4 «МАЙСКИЕ МЕГАВЫХОДНЫЕ»

Остановиться в Городе молодых творцов можно и на праздники. Номера в жилых корпусах Академии «Меганом» доступны на любое количество дней. Ближайшее насыщенное событие, в котором Город молодых творцов приглашает принять участие – это «Майские МегаВыходные».



Яркое культурно-спортивное мероприятие пройдёт на набережной Вдохновения рядом с Академией «Меганом» с 1 по 4 мая.



Художники, музыканты, артисты, а также спортивные тренеры создадут для зрителей атмосферу настоящих активных «майских», которые можно провести всей семьей, приехав с пикником или устроив шашлычную эстафету. Запоминающимся событием станет арт-забег по пересечённой местности, в котором могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

5 ГАСТРОУЖИНЫ В РЕСТОРАНЕ «МЫС»

Еда – это тоже искусство, уверены на «Тавриде», поэтому и для гурманов здесь есть свои «экспозиции». Так, ресторан «Мыс» — современный проект Города молодых творцов с творческим подходом к кухне — проводит гастрономические ужины. В рамках таких мероприятий гости пробуют авторскую кухню от бренд-шефа ресторана. Меню гастроужинов специально разрабатывается к определённому событию, а блюда готовятся в режиме «здесь и сейчас», чтобы гости могли наблюдать за процессом.

6 КИНОФЕСТИВАЛЬ «МОСТ»

Новые возможности туризма Город молодых творцов открывает и для любителей кино. Так, с 23 по 25 мая в контент-студии «Юг.Кино» уже во второй раз пройдёт кинофестиваль «Мост».



Три дня с утра до ночи киноманы будут смотреть последние новинки отечественного кинематографа, премьеры, ретроспективы культовых лент на большом экране и конкурсные работы молодых профессионалов. Помимо кинопоказов, программа фестиваля будет включать в себя яркие шоу-форматы, творческие встречи и мастер-классы от мэтров индустрии.

7 ДОСТУП «ТАВРИДА.АРТ 365»

Узнавать о событиях арт-кластера и регистрироваться на них можно на официальном сайте «Таврида.АРТ». А для тех, кто хочет посещать Город молодых творцов чаще и без ожиданий, есть система доступа «Таврида.АРТ 365». Доступ оформляется один раз и действует год. С ним можно отдыхать и вдохновляться творческой атмосферой арт-кластера в любое удобное время.