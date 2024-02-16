Круиз для любителей сюрпризов: пассажиры не знают, куда плывут

Приключение не для тех, кто любит держать всё под контролем.

Вы бы забронировали место в круизе, если бы вам не сказали, куда именно вы плывёте? Оказывается, и на такое предложение нашелся спрос.

Люксовая круизная компания Windstar Cruises объявила о запуске необычного рейса. Каждая остановка на маршруте круиза будет оставаться загадкой для пассажиров – капитан будет раскрывать тайну только за 24 часа до прибытия, чтобы туристы могли запланировать экскурсии на берегу.

Пассажиры первого «загадочного» круиза должны отправиться в 8-дневное путешествие на борту судна Star Legend 19 апреля 2025 года. Круиз стартует из Афин и вернется туда же.

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«На маршруте будет много мест, где мы еще не бывали», – отмечает представитель компании Windstar.

Идея такого круиза возникла у руководства Windstar, когда их судно заметило во время плавания возле Таити другой борт – круиз компании Star Breeze, который из-за циклона был вынужден изменить свой изначальный маршрут. Поскольку из-за тропического шторма продолжать движение нынешним курсом было бы опасно и неудобно, бортовая группа быстро разработала совершенно новый маршрут, чтобы избежать плохой погоды.

Вместо планирующегося маршрута Star Breeze направился на северо-восток к отдаленным Маркизским островам (Полинезия). В итоге компания Star Breeze получила исключительно положительные отзывы от путешественников об этом приключении.

«Это как бы снова пробуждает приключенческий дух, то, чего мы и ждём от поездок. Это действительно интересно. Это круиз для гостей, которые любят приключения и не хотят планировать все до мельчайшей детали», – заявил президент Windstar Крис Прелог, который добавил, что даже ему самому не будет известен точный маршрут круиза.