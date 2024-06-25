Круиз на Северный полюс: специальные гости на вершине планеты

Представьте себе место, где нет сотовой связи и городской суеты: вокруг только арктическая пустыня и бесконечный океан. Да, это всё о Северном полюсе. И хотя путешествие к самой северной точке планеты — уже само по себе приключение, многие задаются вопросом: а чем заняться во время круиза? Спешим вас успокоить, скучать точно не придётся!

Вот уже 25 лет Клуб полярных путешествий создаёт путешествия в самые труднодоступные уголки нашей планеты и на сегодняшний день является единственным в мире организатором экспедиционных круизов к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Ледокол «50 лет Победы» на пути к вершине мира Фото: Дмитрий Кох

За четверть века Клуб накопил колоссальный опыт и создал максимально насыщенную программу. В круизе к вершине мира гостей ждёт немало приключений: встречи с белыми медведями, прогулка на вертолёте, купание в Северном Ледовитом океане и даже самая северная в мире баня, а ещё познавательные лекции от полярных экспертов и знакомства с интересными людьми. Ведь из года в год Клуб полярных путешествий приглашает в круизы актёров, режиссёров, мотивационных спикеров и даже космонавтов: они делятся с путешественниками своим опытом и проводят творческие вечера. Не станут исключением и круизы этого года!

Полярное погружение на Северном полюсе

Специальным гостем первой экспедиции (3 – 15 июля, 2024) станет экономист и государственный деятель — Андрей Шаронов. В круизе он прочитает специальный курс «Время перемен. В поисках новых смыслов», в котором раскроет темы осознанности, лидерства и личностной трансформации.

Этот круиз станет ещё увлекательнее благодаря спортивным тренировкам, которые проведёт мотивационный спикер и наставник коммерческих проектов в сфере спорта — Владимир Волошин.



Во второй круиз (14 – 26 июля, 2024) к Северному полюсу отправится известный режиссёр Клим Шипенко, недавно совершивший полёт в космос и уже готовящийся к новому вызову! Клим проведёт на борту творческие вечера и поделится своим опытом в области кинематографа и не только.

На Северном полюсе

Гостем третьего круиза (25 июля – 6 августа, 2024) станет Михаил Довженко — телеведущий и создатель интеллектуальных игр «Студии Довженко». Михаил уже покорил Северный полюс в прошлом году, а его интеллектуальные игры сплотили вокруг себя всех участников круиза. К этому сезону Михаил подготовил новые вопросы, а значит, гостей Клуба ждёт серия настоящих интеллектуальных поединков прямо на пути к Северному полюсу!

Интеллектуальный поединок на Северном полюсе

Но и это ещё не всё! Этим летом гости всех трёх круизов станут свидетелями полярных рекордов, ведь вместе с ними к вершине мира отправится знаменитый путешественник и давний друг Клуба, Фёдор Конюхов. Фёдор неоднократно бывал в полярных экспедициях Клуба, а в этом году он планирует поставить сразу два рекорда!

Фёдор Конюхов на ледоколе «50 лет Победы»

С пассажирами первого круиза Фёдор на ледоколе дойдёт до Земли Франца-Иосифа, откуда он вместе с пилотом Игорем Потапкиным на мотопараплане поднимется в небо и возьмёт курс на Северный полюс. Достигнув вершины мира, пилоты разобьют лагерь и дождутся прихода ледокола «50 лет Победы». Затем на льдине будет развёрнута одиночная полярная станция, где Фёдор проведёт следующий месяц.

Гости второго круиза навестят лагерь Фёдора Филипповича, а пассажиры третьего круиза станут свидетелями возвращения путешественника в Мурманск на ледоколе «50 лет Победы».

Присоединяйтесь к Клубу полярных путешествий, чтобы покорить вершину мира, встретиться с исключительными людьми, познать самих себя и обрести новые смыслы!

На вершине мира