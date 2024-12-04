Круиз в Антарктиду пошел не по плану: россиянина обвинили в беспорядках

174 туриста из России, Китая и Великобритании отправились в Антарктиду на круизном судне SH Diana, но попасть туда они так и не смогли из-за неисправности двигателя.

Российского пассажира круизного лайнера SH Diana обвинили в организации беспорядков на корабле и обязали покинуть судно, сообщили в ТАСС.

Речь идёт об Илье Строкове, который был возмущен отказом компании Swan Hellenic, организовавшей путешествие в Антарктиду, возвращать полную стоимость круиза за прерванный тур.

Илья рассказал, что по прибытии в порт Ушуайя в Аргентине во время завтрака к нему подошёл капитан SH Diana и предъявил письменное требование покинуть судно:

«Сказал, из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», – рассказал мужчина. Судя по видео инцидента, которым поделился Строков, представители круизной компании объяснили своё решение тем, что на туриста поступает «большое количество жалоб от гостей и от пассажиров».

Что произошло?

Илья Строков был среди группы из 10 россиян и 12 китайцев, которые отправили письменные претензии компании Swan Hellenic, отказавшейся полностью компенсировать незадачливый тур в Антарктиду, за который пассажиры заплатили около 1,2 миллиона рублей. Некоторые из путешественников копили на путешествие годами. Но из-за выявленной неисправности лайнер замедлил ход и не добрался до Антарктиды, сделав остановку на острове Южная Георгия – одну из трех, вместо обещанных 15.

В виде компенсации компания предложила туристам вернуть 50% стоимости (изначально речь шла лишь о 30%) и подарить сертификат на скидку 65% от стоимости следующего круиза. Предложение понравилось не всем – группа российских туристов объявила голодовку, а позже к ним присоединились китайцы, устроив пикет на лестнице и мешая движению других пассажиров.

Строков обещал продолжить пикетировать судно, если компания откажется выполнять требования недовольных пассажиров. Мужчина отправил обращение российским СМИ, заявив, что компания понимает лишь язык «радикальных» мер. Пассажиры требовали не только полностью вернуть деньги за испорченный круиз, но и возместить моральную компенсацию на сумму 10 тысяч евро, а также провести расследование действий капитана, который предположительно употреблял во время круиза алкоголь.

Пассажиры SH Diana во время объявленной голодовки Фото: Телеканал 360 / VK

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Позже сам турист, Илья Строков, уточнил порталу «ТурДом», что с корабля его всё-таки не выгнали – через 20 минут после публичного обращения капитан поменял своё решение:

«Ко мне пришли и сказали, что „вы можете оставаться, если не будете приставать к другим пассажирам“. И что со мной свяжутся из головного офиса», – рассказал Строков.

Круизное судно SH Diana осталось в Аргентине, пассажиры имели возможность посещать в Ушуайе ежедневные экскурсии и сохраняли доступ ко всем удобствам лайнера, ресторанам, спа, бассейнам, вплоть до вылета домой 3 декабря. После компания Swan Hellеnic пообещала доставить всех гостей чартерным рейсом в Буэнос-Айрес для последующей регистрации на международные рейсы.

По словам директора компании ITM group Константина Малькова, который находился на борту, капитан принял правильное решение не следовать до конечной точки в сложившейся ситуации, что, возможно, даже спасло пассажирам жизнь. Сообщается, что сейчас соглашения о компенсации достигнуты со всеми туристами.

«Мы уверены, что пассажиры, вначале отреагировавшие слишком эмоционально, дома примут взвешенное решение. Кстати, многие уже забронировали круизы Swan Hellenic на будущий год, воспользовавшись полученным сертификатом», – сообщила директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева.

По словам Дмитриевой, расследование обстоятельств произошедшего продолжается; остаётся вероятность, что после проведения анализа туристы получат повышенную компенсацию.