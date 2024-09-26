Крупнейший парк развлечений снижает цены

«Остров мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый парк аттракцион расположен в Москве, в Нагатинской пойме.

В сентябре 2024 года «Остров Мечты» объявил о переходе на динамическую систему ценообразования билетных тарифов. Обновленная ценовая политика учитывает загрузку парка, маркирует дни повышенного спроса, позволяя регулировать потоки гостей.

По сравнению с летним периодом, цена на категорию билетов «Все включено» снизилась до 40%.

Новые цены в парк развлечений будут действовать с 1 октября.

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«Сейчас мы одновременно решаем две сложные задачи — с одной стороны, дать возможность максимальному количеству гостей посетить парк развлечений, с другой — сделать их пребывание в парке еще более комфортным. В сентябре мы перешли на дифференцированную систему цен, что помогло распределить потоки людей на разные дни недели и одновременно существенно снизить цены на билеты. На протяжении месяца, мы тестировали новую систему, собирали обратную связь от посетителей. На основании полученных данных было принято решение о сохранении ценовой политики сентября и на последующие периоды», — комментирует Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты».

С 1 октября, в зависимости от дня недели, билеты «Все включено», «Семейный 3», «Семейный 4» можно будет приобрести по сниженной стоимости. Цены на билеты «Все включено» варьируются от 2100 до 3300 рублей, «Семейный 3» – от 5800 до 9000 рублей, «Семейный 4» — от 7300 до 11600 рублей, «Экспресс» — 6800 рублей. Каждый из билетов включает проход на территорию парка развлечений, безлимитное посещение 47 аттракционов и 5 шоу.

Также в «Острове Мечты» действуют специальные тарифы для студентов: по четвергам вход в парк развлечений стоит 1500 рублей.