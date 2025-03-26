Крым переживает «бум спроса»: в отелях заканчиваются места

Туроператоры объясняют возросшую популярность направления экологической обстановкой в Анапе.

В некоторых отелях Крыма уже не осталось свободных мест на лето, рассказали туроператоры во время конгресса, организованного Российским союзом туриндустрии (РСТ).

По словам генерального директора «Мультитур» Юлии Высокановой, направление «переживает настоящий бум спроса».

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«Некоторые наши крымские объекты размещения забронированы на лето на 89%. Где-то квоты выбраны полностью, найти свободный двухместный номер в середине июля уже непросто», – рассказала эксперт.

Похожую статистику приводят и другие туроператоры. В агентствах отмечают, что пока рост цен в крымских отелях не сильно заметен, но вскоре все может измениться. Подобная переориентация с Краснодарского края, в особенности с Анапы, объяснима разливом мазута в Керченском проливе в декабре. Несмотря на усилия анапских отельеров по привлечению туристов в регион, пока путешественники отказываются от отпуска на некоторых курортах Краснодарского края из-за непредсказуемых последствий катастрофы для экологии региона с началом жары.