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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

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Крым примет пять миллионов туристов по итогам 2023 года

Фото: Unsplash

Такой прогноз дал глава Минкурортов региона Вадим Волченко.

Крым примет около пяти миллионов туристов по итогам 2023 года — такой прогноз сделал глава Минкурортов региона Вадим Волченко. По его словам, к 1 ноября Республика уже приняла 4,7 миллиона туристов.

«Не люблю прогнозы, но около пяти миллионов туристов, я думаю, у нас будет точно», — сказал Волченко.

Он отметил, что сейчас уровень загрузки отелей и гостиниц сопоставим с прошлогодним. Волченко также отметил, что зимние каникулы загружаются достаточно хорошо — на уровне около 25-30%, а цены на это время ниже, чем в предыдущие периоды. Чиновник подчеркнул, что туристическая сфера региона работает вполне эффективно, но ее доходность меньше, чем в прошлый период.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.

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