Куба стремится стать туристическим регионом России

Об этом заявил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранда на официальном открытии международной туристской выставки «Интурмаркет», которая на этих выходных прошла в Москве.

На открытии международной туристской выставки «Интурмаркет» в Москве министр туризма Кубы, Хуан Карлос Гарсия Гранда, выразил стремление превратить остров в туристический рай для российских путешественников. Он рассказал, что кубинцы работают над созданием разнообразных форм отдыха, таких как семейный, пляжный, медицинский туризм и другие.

«<...> Я думаю, все вы знаете, что Россия всегда имела и продолжает иметь особое значение для Кубы. А в последнее время она стала еще и третьим рынком по объему туристов, которые посещают нашу страну» – заверил министр туризма Кубы.

Хуан Карлос Гарсия Гранда также отметил, что Куба обладает богатым культурным наследием, привлекательной природой и сильной позицией в медицинском туризме. Он подчеркнул, что страна также готова принимать российских туристов для участия в различных мероприятиях и групповых поездках.

Российский турпоток на Кубу с начала года вырос более чем в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. По итогам 2024 года кубинские власти рассчитывают принять 200 тысяч россиян, а в ближайшие годы приблизиться к цифре в 500 тысяч.

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«Как я уже сказал, мы хотим быть одним из туристических регионов России и надеемся, что туристы из всех регионов России будут ездить на Кубу. И мы хотим познакомиться с новыми российскими туроператорами, представить наши продукты и рассказать о тех льготах и привилегиях, которые полагаются тем туроператорам, которые привезут к нам новых туристов», — подытожил он.