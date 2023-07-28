Куда боятся ездить туристы из России

Путешественников беспокоят болезни и негативное отношение местных жителей.

28% россиян боятся лететь в другие страны из-за появления новых вирусов в месте назначения, сообщает Life.ru со ссылкой на представителей компании «Группа Ренессанс страхование». 21% респондентов опасается путешествий из-за возможных сложностей с возвращением обратно в Россию.

Наиболее безопасными странами 71% россиян назвали Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ – по 68%. Самыми опасными направлениями опрошенные посчитали США (53%), Франция (49%), Мексика (48%), Индия (47%), а также Тунис (47%).

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По данным опроса, 8 из 10 пользователей Ozon Travel этим летом выбрали внутренние направления. В пятерку наиболее популярных вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, а также Минеральные Воды. Эти места были названы наиболее безопасными, а также имеющими все условия для комфортного отдыха. В числе привлекательных зарубежных стран оказались Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

В онлайн-опросе участвовало более 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.