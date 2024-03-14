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Куда дешевле всего поехать на море весной?

Фото: Unsplash

Каппадокия, Турция

Эксперт назвал самые выгодные направления.

Турция оказалась самой дешевой страной для отдыха этой весной. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, называя выгодные пляжные направления для россиян. 

По его словам, отдохнуть в Турции можно всего за 70-80 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле и за 150 тысяч рублей — в пятизвездочной гостинице с системой «все включено». Другими доступными по цене странами эксперт назвал Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) и Шри-Ланку.

Кроме того, Арутюнов посоветовал туристам, которым придется покупать билеты с пересадками, выписывать их одним бланком. Тогда в случае задержки перевозчик отправит туриста по месту назначения за свой счет.

«Если у вас билет выписан одним бланком, то авиакомпания обязана вас отправить любым ближайшим рейсом, если произошел такой сбой стыковки», — сказал генеральный директор компании «Арт-тур».

Ранее стало известно, в какие регионе россияне поедут весной. В топе оказались Северная Осетия, Мурманск и Крым.

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