Куда дешевле всего полететь в марте?

Больше всего снизились цены в Иркутск, Сочи и Псков.

В марте дешевле всего будет полететь в Иркутск, Сочи и Псков. Цены на билеты по этим направлениям снизятся почти вдвое по сравнению с февралем, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как рассказали Russian Traveler представители сервиса, сильнее всего подешевели авиабилеты в Иркутск: путешествие на Байкал стало выгоднее на 52%, билет сейчас стоит от 6 800 рублей.

На втором месте оказался Сочи: посетить курортный город в марте можно на 45,9% дешевле, билет стоит от 3 700 рублей.

Почти на столько же снизились цены на авиабилеты в Псков (на 44,2% меньше, билеты стоят от 1 500 рублей), Сыктывкар (-43,3%, 3 400 рублей) и Мурманск (-39,7%, 4 000 рублей).

Кольский полуостров, Мурманск Фото: Дмитрий Купрацевич

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Дешевле в марте стало улететь и в Москву: стоимость билетов упала на 39,1%. На 38,7% подешевел перелёт в Благовещенск (от 11 000 рублей), на 37,4% — в Хабаровск (11 500 рублей), на 37,1% — в Новокузнецк (8 500 рублей), а на 35,0% — в Санкт-Петербург (4 800 рублей).

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Цена полета в Новый Уренгой снизилась на треть (от 9 100 рублей), примерно на столько же подешевели билеты в Нижний Новгород (от 3900 рублей) и в Архангельск (3 400 рублей). Выгоднее стали и рейсы в Красноярск (на 30,9%, от 5 700 рублей), во Владикавказ (на 30,1%, 4 400 рублей), в Грозный (на 29,8%, от 3 800 рублей), в Сургут ( на 29,2%, от 3 500 рублей), у Минеральные Воды (на 27,8%, от 4 500 рублей), во Владивосток (на 27,7%, от 13 000 рублей) и в Якутск (на 25,2%, от 16 000 рублей).