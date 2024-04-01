В поисках идеальной чашки: куда ехать за вкусным кофе?

Кофе — это не только бодрящий вкус и аромат, но и целая культура со своими древними традициями. Поиски необычных кофейных зёрен и особенных дегустаций могут стать настоящим приключением. Поэтому вместе с Яндекс Путешествиями рассказываем о кофейных столицах мира, где можно насладиться разнообразием сортов и увидеть кофейные плантации.

Эфиопия

Своим существованием кофейная индустрия обязана Эфиопии, где впервые были обнаружены деревья арабики. Именно здесь люди узнали, что плоды кофейного дерева обладают тонизирующим эффектом, и это стало началом древних традиций выращивания и обработки кофе. Сегодня кофейный напиток является важной частью культуры Эфиопии, а плантации темного зерна здесь одни из крупнейших в мире.

Особенности климата и географического расположения страны делают кофейные ягоды слаще, сохраняя при этом выраженную кислотность. В зависимости от региона и выбранного метода обработки кофе вкусовые характеристики сортов могут отличаться. Большинство плантаций расположено в регионах Каффа, Лиму, Сидамо и Гуджи, куда можно отправиться на экскурсию и пообщаться с фермерами во время сбора урожая.

Фото: Unsplash

Индонезия

Индонезийский кофе — это старые традиции и мастерство местных производителей. Умеренная влажность и гористая местность создают благоприятные условия для выращивания кофе. В Индонезии чаще выращивают робусту, так как она лучше приспособлена к тропическому климату. Робуста содержит больше кофеина по сравнению с арабикой.

Из-за обилия дождей на южных островах Бали и Ява кофе обрабатывают мытым способом, очищая зерно от мякоти, после чего подвергают его ферментации. Кофейные мастера уделяют этому процессу особое внимание, так как он помогает добиться баланса между умеренной сладостью и яркой кислотностью.

Индонезия славится производством экзотического и дорогостоящего сорта кофе копи-лувак. Зерна съедает зверёк мусанг из семейства виверровых, затем они проходят через пищеварительную систему животного, где взаимодействуют с ферментами внутри его желудка, и выходят естественным путем. Далее кофе очищают, сушат на солнце и обжаривают на заказ. Копи-лувак можно приобрести в местных лавках на Бали в качестве необычного сувенира или самостоятельно продегустировать его на плантациях близ Денпасара и Бедугула.

Мусанг Фото: Олег Феофанов / фотохостинг rtraveler.ru

Италия

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Итальянский кофе — искусство и настоящая страсть местных жителей. Будучи частью итальянской культуры, он влияет и на образ жизни в стране. Один из символов Италии — крупнейший производитель кофе Lavazza, пользующийся популярностью более 100 лет. В 2018 году в Милане было открыто первое флагманское кафе.

Первую эспрессо-машину тоже изобрели итальянцы. Возможно, именно поэтому эспрессо здесь — один из самых популярных напитков, ароматом которого можно насладиться в локальных заведениях как в самом сердце Рима, так и на уютных улочках провинциального городка.

А вот пить молочные напитки после обеда здесь считается дурным тоном. Согласно традиции, капучино и латте лучше подходит для завтрака, а бодрящий эспрессо — для поддержания сил к вечеру. Кстати, в Италии не одобряют культуру бумажных стаканчиков на вынос. Считается, что стоит остановить мгновение и насладиться чашечкой кофе в барах или кофейнях.

Аффогато — ещё один напиток, которым славится Италия. Это сочетание двух ингредиентов: эспрессо и мороженого. Аффогато получил популярность в начале ХХ века и стал любимым десертом итальянцев в тёплое время года.

Фото: Pulperm Phungprachit / Flickr

Турция

Турецкий кофе, также известный как кофе на песке, берёт начало в Османской империи и странах Ближнего Востока. Это древний способ приготовления кофе в джезве (турке). Напиток, нагретый на песке, получается насыщенным, с плотной пенкой и сильным ароматом. Иногда в него добавляют чёрный перец, кардамон и лимонный сок, чтобы добиться особого вкуса.

В кофейнях Стамбула (это может быть как в туристическом районе Султанахмет, так и в люксовом Нишанташи) можно не только попробовать «правильный» турецкий кофе, но и лично овладеть мастерством его приготовления. Кстати, особое удовольствие пить такой кофе на территории Гранд-базара (или Капалы-чарши), созданного еще в XV веке на базе рынков византийской столицы.

Фото: Captain_Helga / фотохостинг rtraveler.ru

Австралия

Австралийские specialty-кофейни известны тем, что угощают гостей высшим сортом арабики. В заведениях Мельбруна и Сиднея бариста искусно готовят кофе — от заваривания воронки до проведения каппингов. Разнообразные методы приготовления напитка позволяют по-разному оценить вкус, аромат, тело и кислотность зерна, на котором был сварен кофе.

Международные сети кофеен не распространены в Австралии, поэтому популярность в стране набирают локальные заведения, которые большое внимание уделяют качеству зерна и сервису. Любимый напиток многих австралийцев — флэт уайт, а для фанатов эспрессо доступны дегустации шотов из редких сортов зерна уникальной обжарки.